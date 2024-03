Stranieri e mondo del lavoro: "Gli immigrati, una risorsa"

I giovani stranieri incontrano il mondo del lavoro. Si è svolta alle Ville Ponti di Varese la prima edizione del “Matching Giovani Stranieri“, che ha visto protagonisti proprio i ragazzi dei Cpia (Centri provinciali istruzione adulti) di Varese e Busto. Un’occasione per toccare con mano il mondo delle imprese e per entrare in contatto con la rete degli operatori che favoriscono l’inserimento lavorativo. L’iniziativa ha avuto come regia la Camera di Commercio, che all’interno del suo programma pluriennale 2023-2028 ha inserito la missione “Nuove generazioni“ con un progetto specifico dal nome “Varese Gen Z Garden“. "L’obiettivo dell’evento – ha detto il presidente dell’ente camerale Mauro Vitiello – è evidenziare al meglio il percorso di inserimento lavorativo dei giovani stranieri, non limitandosi a considerare il contratto/prestazione professionale in sé, ma approfondendo anche quei prerequisiti che possano rendere rapida e sostenibile la loro occupabilità. Sono ragazzi immigrati, spesso in Italia senza famiglia: con questa iniziativa vogliamo anche aiutarli a divenire in tempi ristretti economicamente autosufficienti, per essere un valore aggiunto per la società".

A portare il proprio saluto anche le istituzioni, con il prefetto Salvatore Pasquariello e il presidente della Provincia Marco Magrini. Per tutta la giornata sono stati attivi i desk informativi dove i giovani stranieri e le imprese hanno potuto incontrare i centri e la rete di servizi a cui rivolgersi per l’inserimento lavorativo. Alcuni imprenditori che hanno già affrontato questo percorso hanno raccontato la propria esperienza, caratterizzata talvolta da criticità, ma anche da grandi opportunità e soddisfazioni. L.C.