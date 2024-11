Stalli riservati ai disabili, via ai controlli telematici anti-furbetti

L’amministrazione di Cavaria ha deciso di contrastare un comportamento che oltre a non rispettare il codice della strada è causa di disagi: ne sanno qualcosa le persone con disabilità che, di frequente, trovano occupati gli stalli per la sosta dell’auto loro riservati. La giunta ha approvato l’installazione di dispositivi per il controllo delle soste: il nuovo sistema “Smart Park for You! – Sparky!“ si compone di un dispositivo da installare sui pali segnaletici dei parcheggi disabili esistenti e da un server, su cui l’utente si identifica per usufruire regolarmente dello stallo; nel caso l’identificazione non vada a buon fine, in quanto l’utente non è dotato di contrassegno, il sistema emette una notifica di possibili infrazione al comando di polizia locale che provvederà ad accertare l’irregolarità. Le due società che hanno presentato il sistema prevedono un periodo di sperimentazione di 6 mesi, in 2 stalli. Nei giorni scorsi l’approvazione della delibera con la concessione del patrocinio all’iniziativa che, si sottolinea, "non comporterà alcuna spesa a carico dell’ente".