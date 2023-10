Spruzza sostanza irritante e deruba una “nonna”

È tra i reati che più suscitano indignazione, la truffa a danno di persone anziane, raggirate e derubate mentre sono sole in casa, quindi facili vittime di soggetti senza scrupoli che non si fermano di fronte alla fragilità di chi ha tanti anni sulle spalle.

È successo ancora, ieri mattina a Buguggiate, il copione quello purtroppo "collaudato" che continua ad essere efficace del falso addetto della società del servizio idrico. Ieri il truffatore si è presentato alla porta di casa dell’anziana alla quale ha spiegato di essere incaricato della lettura del contatore, quindi è entrato nell’abitazione dell’ignara vittima stordita con una sostanza irritante che le ha spruzzato addosso. Il falso addetto ha quindi messo in atto il suo colpo in pochi minuti razziando il bottino con cui è fuggito. L’episodio è stato segnalato sulla pagina social del gruppo di Controllo di vicinato.

Purtroppo aumentano i casi di truffe a danno degli anziani, pochi giorni fa i malviventi sono stati segnalati a Sumirago, Casorate Sempione, Induno Olona e a Jerago con Orago, ancora una volta “protagonista” il falso addetto che chiede di controllare l’acqua dell’impianto domestico. Il sindaco di Jerago con Orago Emilio Aliverti dopo aver ricevuto le segnalazioni riguardo alle presenze di questi soggetti ha lanciato un appello, " fondamentale chiamare le forze dell’ordine per poter coglierli in flagrante". A Induno Olona una decina di giorni fa in azione invece un falso vigile urbano, travestimento frequente per carpire ancora più facilmente la fiducia delle vittime, ha derubato un’anziana coppia. Oggi alle 15 all’area feste di via Garibaldi a cairate è in programma l’incontro "Occhio alla truffa", organizzato dall’amministrazione comunale in collaborazione con i carabinieri di Fagnano Olona. R.F.