Varese, sparatoria in un bar del centro: un arresto e locale chiuso per 30 giorni

Varese, 12 maggio 2025 – Lo scorso 8 maggio, la Polizia di Stato di Varese ha arrestato un pluripregiudicato italiano di 44 anni, considerato responsabile del ferimento accidentale con un'arma da fuoco di un cittadino di origine marocchina all'interno di un bar del centro di Varese.

La denuncia

Durante le prime ore della notte la vittima si è presentata presso il Corpo di Guardia della Questura di Varese, riferendo di essere stata ferita da un colpo di pistola, mostrando effettivamente una ferita a una gamba con evidenti fori di entrata e uscita di un proiettile.

Gli agenti hanno prontamente allertato il 118, che ha trasportato l'uomo al Pronto soccorso per le cure mediche Il ferito ha raccontato che, mentre si trovava all'interno di un bar del centro, ha notato due uomini di circa 40-50 anni salire dal piano inferiore, intenti in una discussione accesa.

La sparatoria

Improvvisamente, uno dei due ha estratto una pistola di piccole dimensioni e l’ha sbattuta violentemente su un tavolo, facendo partire un colpo che ha colpito il malcapitato alla gamba. L'uomo, caduto a terra, si è successivamente rialzato e ha lasciato il locale con l'intento di raggiungere l'ospedale, ma ha deciso di fermarsi in Questura per denunciare l'accaduto.

Una pattuglia della Squadra Volante ha immediatamente raggiunto il locale, dove ha trovato il titolare, che ha consegnato agli agenti un bossolo esploso, da lui recuperato poco prima dal pavimento e appoggiato sul bancone.

Il proprietario

Il proprietario del bar ha fornito però una versione confusa e reticente dell’accaduto, con dichiarazioni parziali e imprecise sulla dinamica dei fatti e sui soggetti coinvolti, riferendo di una lite tra un cittadino italiano e uno straniero, autore dello sparo che aveva colpito il malcapitato, dileguatosi poi a bordo di una Bmw.

L’indagine

Il personale della Volante ha provveduto quindi a recuperare e sequestrare tutti gli elementi probatori rinvenuti sul posto accertando che, a causa dello sparo, risultavano danneggiati un faretto collocato presso il bancone e una sedia.

Con l'aiuto della Polizia Locale gli agenti hanno inoltre acquisito le immagini della videosorveglianza, dalle quali si notava effettivamente la Bmw fuggire dalla zona a fari spenti, ma senza possibilità di rilevare la targa. I successivi approfondimenti investigativi hanno permesso agli agenti di identificare il soggetto autore dello sparo, un cittadino italiano di 44 anni, pluripregiudicato, che è stato intercettato a bordo della Bmw segnalata e sottoposto a controllo di Polizia.

L’arresto

L’uomo è stato condotto in Questura e al termine della redazione degli atti di rito è stato tratto in stato di arresto per detenzione e porto di arma comune da sparo, nonché indagato per lesioni colpose. Successivamente è stato associato alla Casa Circondariale di Varese, a disposizione dell’Autorità Giudiziaria procedente.

La chiusura

Quindi, nel pomeriggio del 9 maggio scorso, agenti della Divisione Amministrativa e Sociale della Questura di Varese ha notificato al titolare del locale il provvedimento con il quale il Questore Carlo Mazza ha ordinato la sospensione dell’attività e la chiusura dell’esercizio pubblico per 30 giorni, visto che la serietà dell’episodio risulta aggravata dall'omessa richiesta di intervento alle forze dell'ordine da parte del titolare e dalla condotta reticente e non completamente collaborativa mantenuta nei confronti degli agenti intervenuti, comportamento peraltro già tenuto nello scorso dicembre 2024 quando, sempre in occasione di un intervento di Polizia per gravi fatti avvenuti nel locale, lo stesso titolare non aveva fornito alla Polizia adeguata collaborazione, riferendo circostanze non corrispondenti al vero, e in virtù del quale era stato destinatario di analogo provvedimento di sospensione della licenza per la durata di 10 giorni