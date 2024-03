Spaccio e rapine nei boschi della droga fra Sesto Calende e Mercallo: smantellato gruppo criminale

Varese, 25 marzo 2024 – Dalle prime luci dell’alba di oggi, è in corso un’operazione dei carabinieri di Gallarate a contrasto dello spaccio nei boschi della droga nel Varesotto.

Dalle prime informazioni si tratta dell’esecuzione di misure di custodia cautelare in carcere per 17 appartenenti ad un’organizzazione specializzata nel controllo del territorio e nello spaccio nei boschi in particolare nella zona fra Sesto Calende e Mercallo. Ma le attività risultano in corso anche in altre provincie in particolare con quella di Monza e Brianza.

I reati contestati sarebbero “detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti”, “rapina”, “lesioni personali”, “detenzione e porto abusivo di armi” e “ricettazione”.

Le indagini hanno consentito di accertare l’esistenza di un gruppo criminale dedito al traffico di cocaina, eroina, hashish e crack, approvvigionate a Milano e smerciate in località boschive tra i comuni di Sesto Calende e Mercallo, per un giro d’affari di oltre 4.000 euro settimanali.

Sarebbe inoltre accertata la responsabilità, da parte di 5 destinatari della misura, in ordine alla commissione di due rapine, con l’utilizzo di armi da fuoco illegalmente detenute, nei confronti di un gruppo di spacciatori rivali operante a Vergiate, al fine di sottrargli lo stupefacente e i contatti telefonici dei clienti.