Spaccio nei boschi, preso l’ultimo complice

È stato arrestato l’ultimo membro della banda di spacciatori armati che operava nei boschi di Malnate. La polizia di Varese ha preso il marocchino fuggitivo. L’operazione, avviata il 12 febbraio, aveva già portato al fermo di due complici e al sequestro di un fucile da caccia, un’arma d’assalto AK-47, munizioni e droghe di vario tipo. Le indagini della squadra Mobile avevano rivelato una precisa organizzazione della banda: i primi due arrestati si occupavano della preparazione delle dosi e dell’acquisto di viveri, mentre il terzo, considerato il più pericoloso, sorvegliava armato l’area di spaccio. Proprio quest’ultimo si era dato alla fuga. Lo scorso 18 febbraio, il marocchino era stato fermato a Varese da una Volante, perché risultato irregolare sul territorio nazionale e portato così al centro di permanenza per rimpatri a Gradisca di Isonzo. Successivamente, raccolti ulteriori elementi a suo carico, è stato identificato come l’ultimo membro del gruppo criminale. Il gip del tribunale di Varese ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo è stato quindi trasferito alla casa circondariale di Gorizia.