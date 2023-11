Spaccio nei boschi. Giovane in manette

È senza tregua da parte dei carabinieri l’attività di contrasto agli spacciatori che infestano le aree boschive nel varesotto. Purtroppo ai pusher i clienti non mancano. L’altro giorno i militari della Compagnia di Saronno e quelli dello Squadrone Eliportato Cacciatori di Sardegna hanno passato al setaccio l’area adiacente via Redipuglia a Gorla Minore, nell’ambito di un servizio di controllo mirato alla repressione dello spaccio e consumo di sostanze stupefacenti. I carabinieri impegnati nell’operazione si sono inoltrati nei boschi per perlustrare l’ampia macchia di vegetazione, riuscendo a guadagnare alcune posizioni dalle quali hanno potuto osservare le inequivocabili condotte di spaccio senza essere visti. Individuata quindi la presenza del pusher, risultato poi essere un cittadino extracomunitario, i militari dell’Arma si sono predisposti in modo tale da limitare la possibilità di fuga dello stesso, che, fermato, è stato trovato in possesso di circa 700 grammi di sostanza stupefacente tra hashish, cocaina ed eroina oltre a materiale per il confezionamento delle dosi destinate allo spaccio. Il giovane è stato quindi arrestato e condotto nella casa circondariale di Busto Arsizio a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.

R.F.