Arrestata la “spacciatrice col Suv” di Varese: ecco come gestiva il traffico di eroina e cocaina

Spaccio di cocaina ed eroina attraverso un sistema ben collaudato e organizzato su tre province: Varese, Novara e Verbania. In capo a tutto c’era una donna marocchina residente in provincia di Milano, mente e braccio di una fittissima rete di affari. La trafficante è stata arrestata dai carabinieri di Sesto Calende dopo essere stata sorpresa nel parcheggio di un supermercato in compagnia di un cliente mentre era in possesso di oltre 50 dosi di droga e 1.350 euro in contanti.

I militari, analizzando il telefono che la donna aveva con sé, sono riusciti a tracciare un quadro del sistema utilizzato per distribuire gli stupefacenti. Il metodo era ben rodato: con l’aiuto di un complice e utilizzando utenze intestate a dei prestanome, la donna raccoglieva le ordinazioni degli stupefacenti tramite WhatsApp e poi raggiungeva i clienti a domicilio, da sola e a bordo di Suv di grossa cilindrata, in luoghi affollati, per non dare nell’occhio.