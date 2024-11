Via vai sospetto di auto in periferia a Busto Arsizio, arrestati due uomini con un chilo di cocaina e oltre 30mila euro

Busto Arsizio (Varese), 1 novembre 2024 – Un 31enne e un 38enne sono stati arrestati per detenzione ai fini di spaccio di cocaina, nell’ambito di una operazione finalizzata alla repressione del fenomeno dello spaccio di stupefacenti nella zona di Busto Arisizio, nel Varesotto.

La polizia è entrata in azione dopo aver ricevuto alcune informazioni relative alla presenza sospetta di alcune auto in una via periferica della città. In particolare, era stato segnalato un continuo andirivieni di veicoli, che con brevi soste permettevano ad una persona, descritta come un uomo di corporatura robusta, di salire a bordo per poi poco dopo scendere e rientrare in una palazzina poco distante nella stessa strada.

Gli agenti si sono appostati per verificare le informazioni ed hanno notato l’arrivo di un furgone sul quale, appena fermato, è salito un uomo proveniente dalla vicina palazzina, portando con sé una busta di plastica. A quel punto, gli agenti sono intervenuti bloccando il mezzo e gli occupanti. Il passeggero ha tentato una disperata fuga a piedi, ma è stato raggiunto e bloccato.

Il controllo del veicolo ha permesso di rinvenire, nel sacchetto visto poco prima, tre involucri contenenti denaro contante per un importo totale di 29.000 euro. Tra i due sedili è stato invece rinvenuto un panetto del peso di oltre un chilo di sostanza stupefacente del tipo cocaina.

Il controllo è stato quindi esteso all’abitazione dell’uomo, ove è stata rinvenuta altra sostanza stupefacente già suddivisa in 183 dosi preconfezionate di cocaina, dell’importo complessivo di 90 grammi circa, nonché altri 2090 euro in contanti.

Anche la perquisizione effettuata nell’abitazione del conducente del mezzo ha permesso di rinvenire e sottoporre a sequestro quasi due etti di cocaina, oltre a vario materiale utilizzato per pesare e confezionare lo stupefacente.

I due uomini, incensurati, entrambi cittadini albanesi regolari sul territorio nazionale, residenti uno in città e l’altro in provincia di Como, sono stati arrestati e portati alla locale Casa Circondariale.