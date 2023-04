Spaccio di droga Pusher maghrebino arrestato dalla polizia

Un marocchino di 33 anni è stato arrestato mercoledì sera dagli agenti del Commissariato di Rho Pero con l’accusa di spaccio di droga.

L’uomo aveva con sé uno zaino contenente 22 grammi di hashish e alcuni grammi di cocaina, oltre a compresse di colore bianco, che probabilmente dovrebbero servire come materiale da taglio. Non appena l’uomo si è accorto dell’arrivo della volante ha immediatamente tentato la fuga, quindi si è avventurato lungo i binari.

Ma gli agenti della polizia non si sono dati per vinti e sono riusciti a bloccarlo dopo un breve inseguimento. Continuano quindi i controlli a tappeto delle forze dell’ordine per fermare lo spaccio.