Spaccate nei negozi. Danni senza bottino

Prima una spaccata con tentato furto - perché in cassa non era stato lasciato nulla - ai danni del negozio di calzature Millepiedi di via Carducci a Cerro Maggiore; poi un secondo tentativo, più o meno con lo stesso esito, ai danni del bar Sicilian Way, a poche decine di metri: è accaduto nella prima mattina di ieri, quando ignoti ladri sono entrati in azione a Cerro Maggiore approfittando del buio. Per trovare un oggetto adatto da utilizzare per sfondare la vetrina, i ladri non sono dovuti andare troppo lontano: prelevata la copertura di un tombino lì vicino, infatti, non hanno dovuto fare altro che scagliare il pesante oggetto contro la vetrata del negozio di calzature per mandarla in frantumi e poter avere accesso ai locali.

Qui, però, hanno trovato una sorpresa che è diventata un’abitudine per tutti i commercianti: in cassa non era stato lasciato nulla, così i ladri si sono allontanati lasciando alle loro spalle una vetrata in frantumi.

Delusi dal primo tentativo, i ladri hanno preso di mira con le stesse modalità anche un bar lì vicino, il Sicilian Way di via Cavour. Sfondata la vetrina, sono entrati anche in questo esercizio commerciale, prelevando solo i pochi spiccioli lasciati in cassa, per poi allontanarsi.

Sul posto sono intervenuti poi i carabinieri che si stanno occupando delle indagini.

