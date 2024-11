Sottopasso di Sant’Anna. Via libera agli ultimi ritocchi prima di chiudere il cantiere

Sottopasso di Sant’Anna: approvati in Giunta, su proposta del sindaco Emanuele Antonelli, i progetti di fattibilità tecnico economica relativi a lavori complementari all’infrastruttura tra l’asse del Sempione e la via per Cassano. Si tratta di interventi per la finitura superficiale dei muri che proteggerà il manufatto dalle infiltrazioni d’acqua e la posa di una recinzione in acciaio plastificato in testata del sottopasso, per una spesa ammontante a complessivi 70.850 euro e della sistemazione del terreno di riporto presente nelle adiacenze del sottopasso per la realizzazione di un’area boschiva per una spesa complessiva pari a 136.917 euro.

A un anno di distanza dall’apertura al traffico ultimi ritocchi in vista per l’opera che ha migliorato i collegamenti del rione Sant’Anna con quello di Beata Giuliana, avvicinandolo al centro e alla zona del Sempione. Il taglio del nastro è avvenuto il 16 dicembre 2023, un momento decisamente importante perché, va ricordato, il sottopasso, complesso dal punto di vista ingegneristico, era atteso da anni, soprattutto dai residenti nel quartiere di Sant’Anna. L’opera (8 milioni il costo complessivo con le nuove strade di collegamento e i costi aggiuntivi per smaltire l’amianto ritrovato durante gli scavi) ha avuto un percorso, cominciato nel giugno 2020 con i primi colpi di ruspa, nel quale non sono mancati intoppi.

In alcuni momenti era sembrato un progetto irrealizzabile, invece superate le difficoltà, anche economiche, il traguardo un anno fa è stato raggiunto, migliorando la viabilità di tutta la zona nord della città. Nei giorni scorsi in Giunta l’approvazione del progetto per gli ultimi ritocchi, tra cui la sistemazione del terreno per la realizzazione di un’area verde. In città nel frattempo si avviano alla conclusione i lavori di riqualificazione di via Bramante, interventi inseriti nel piano che ha compreso il restyling di via Cavallotti e via Porta, con la conseguente estensione dell’area pedonale.

Oggi da via Cavallotti, diventata un salotto, partirà alle 17 la parata natalizia che raggiungerà via Milano alle 18 per l’accensione delle luminarie, mentre in via Bramante, smontato il cantiere, ci sarà una delle postazioni per i selfie in tema natalizio.