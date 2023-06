Sos liste d’attesa: una banca delle visite mediche per le fasce fragili

LEGNANO

Rinunciare alle cure perché si è poveri, precari o disoccupati. Scoraggiati da liste d’attesa infinite. Un aiuto concreto arriva dalla Fondazione "Banca delle visite onlus", che garantisce un accesso veloce ai controlli medici per le fasce più fragili. Oggi Conforama Italia (società specializzata in mobili, complementi d’arredo e decorazione per la casa) sostiene la Fondazione grazie alla donazione di 150 prestazioni mediche, a chi non può permettersi una visita specialistica o un esame diagnostico a pagamento e non può attendere i tempi del Servizio sanitario nazionale. Per poter richiede un aiuto alla Banca delle visite sono due i requisiti necessari: avere un ISEE inferiore a 12mila euro (o un’esenzione di tipo E01, E02, E03, E04) e un’attesa superiore ai 2-3 mesi per un appuntamento tramite cup (centro unico di prenotazione). Le persone interessate possono quindi riempire un modello on line, al sito https: www.bancadellevisite.itchiedi-aiuto. S.V.