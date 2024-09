Sos allagamenti in via Bixio: "Il Comune deve intervenire"

Al tema aveva già dedicato un’interrogazione indirizzata lo scorso 27 maggio a Palazzo Estense. Ora il consigliere della Lega Stefano Angei torna a rivolgersi al Comune di Varese per il problema che riguarda alcuni residenti di via Bixio, ovvero gli allagamenti che si verificano in caso di fenomeni piovosi intensi. "La mozione che ho depositato - commenta il vicecapogruppo della Lega - chiede all’amministrazione comunale di attivarsi per rendere sicura la via. È infatti balzato alle cronache, nei mesi precedenti, di come diversi cittadini di Varese, che abitano in via Bixio, debbano combattere contro un vero e proprio fiume di acqua e di detriti che esce dai cancelli della Villa Augusta".

La villa è stata oggetto di recenti interventi con i fondi del Pnrr: un importo complessivo di circa 900mila euro per opere di restauro conservativo, efficientamento energetico e ammodernamento impianti. L’edificio storico, inutilizzato da alcuni anni, diventerà così un polo unico per la maggior parte delle attività dei servizi sociali e servizi educativi del Comune.

"Ma dal parco della villa - sottolinea Angei - quando piove intensamente fuoriesce una quantità importante di acqua e detriti che scorre lungo la via Bixio e che invade alcune abitazioni della zona. Ho personalmente fatto un sopralluogo in una di queste per constatare con mano la realtà in cui sono costretti a vivere alcuni varesini. Addirittura sono state montate paratie metalliche per evitare di ritrovarsi la propria casa invasa dall’acqua". Un problema che Angei auspica venga risolto. "Per noi della Lega questa è una situazione inaccettabile che richiede un intervento rapido e risolutivo da parte dell’amministrazione comunale".

Lorenzo Crespi