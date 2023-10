“Sorrisi in rosa“. Tumori al seno da prevenire con Lilt

Ancora un’iniziativa per sensibilizzare sulla prevenzione del tumore al seno, in questo "ottobre rosa" che volge al termine. Questa volta arriva da Humanitas e dall’associazione "Il sorriso - vita e salute", che invitano a trascorrere una domenica all’insegna della cura di sé. L’iniziativa si chiama "Sorrisi in rosa: prevenire è vivere", è patrocinata da Regione e Comune. Il programma di domenica 29 prenderà il via alle 14.30, in via dei Partigiani, per una passeggiata fra le vie organizzata dal "gruppo di cammino" locale. I fondi raccolti dall’iscrizione sosterranno i progetti di ricerca dedicati alle patologie femminili di Fondazione Humanitas per la ricerca. Alle 15 ritrovo a Palazzo Visconti per l’inaugurazione della mostra fotografica "Sorrisi in rosa", con l’esposizione dei quadri realizzati per l’occasione dal laboratorio artistico dell’associazione "Il gelso". Alle 16, l’incontro pubblico con il dottor Claudio Andreoli (responsabile della Breast unit dell’ospedale e dei Centri medici Humanitas medical care), la dottoressa Fiorentina Frattolillo (chirurgo senologo di Humanitas Mater Domini) e la dottoressa Paola Della Porta (psicologa e psicoterapeuta dell’ospedale di Castellanza). Alle 18 la presentazione del libro "Sorrisi in fiore". S.V.