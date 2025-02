Sorpreso a spacciare nel palazzo dismesso

Era stato notato mentre scavalcava la recinzione di uno stabile abbandonato vicino alla chiesa dei Santi Apostoli in via Genova. Fermato e sottoposto a controllo, è stato trovato in possesso di una patente di guida rubata: è stato denunciato per ricettazione. La polizia, già allertata da alcune segnalazioni sulla presenza di spacciatori in zona, hanno deciso di monitorare l’uomo che, una volta rilasciato, si è diretto nuovamente verso lo stesso stabile. È stato così colto in flagrante e bloccato dagli agenti nonostante un tentativo di fuga. Durante la perquisizione, i poliziotti hanno sequestrato 500 euro in contanti, suddivisi in banconote di vario taglio, provento dell’attività illecita, oltre a tre panetti di hashish da 100 grammi ciascuno e diverse dosi di cocaina. A seguito del giudizio di convalida, l’uomo è stato sottoposto alla custodia cautelare in carcere.