Somma Lombardo, incidente tra auto e moto sulla superstrada per Malpensa: due feriti

Somma Lombardo (Varese), 30 giugno 2024 – Soccorsi in azione oggi intorno a mezzogiorno sulla superstrada per Malpensa, all’altezza del Terminal 2. In territorio di Somma lombardo, in direzione di Magenta si sono scontrate un’auto e una moto, ferite due persone, un uomo di 53 anni e una donna di 55 anni, ricoverate in ospedale, non in pericolo di vita.

Sul posto sono subito arrivati i soccorsi con personale sanitario e ambulanza, in volo l’elisoccorso. Per consentire l’arrivo dell’elicottero sono state sospese per alcuni minuti anche le operazioni in aeroporto.

Per i rilievi è intervenuta la Polizia stradale che ha raccolto tutti gli elementi utili a chiarire la dinamica. Presenti anche le squadre di ANAS per ripristinare il tratto viabilistico interessato dall’incidente. I feriti erano entrambi in sella alla moto. Riaperta la carreggiata, la circolazione è tornata alla normalità.