Somma Lombardo, uomo aggredito a pugni nella notte

Somma Lombardo, 08 agosto 2023 – É stato trovato in via Bellini a Somma Lombardo, in provincia di Varese, riverso a terra e sanguinante con evidenti segni al volto di aggressione, l'uomo di 45 anni soccorso dalla croce rossa ieri sera verso mezzanotte. L'uomo, residente in zona, non ricorda chi lo abbia picchiato.

Si pensa ad un aggressore misterioso che lo ha preso a pugni con violenza lasciandolo poi sanguinante a terra. Secondo i medici l'uomo era anche visibilmente ubriaco ed ha chiarito di non sapere e di non ricordare chi lo avesse aggredito. L’uomo è stato trasportato in ospedale a Gallarate in codice verde per le cure del caso. Le ferite al volto, seppur vistose e certamente dolorose, si sono rivelate fortunatamente non gravi. Adesso l'uomo ha 90 giorni per sporgere querela per lesioni, sempre che ricordi chi lo ha aggredito in maniera così violenta nella notte.