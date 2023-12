Solidarietà di casa in corsia. Viaggia su una micro-car la speranza di cure in Pediatria

Da ieri mattina per i corridoi del reparto di Pediatria dell’ospedale Fornaroli gira una macchina elettrica, di colore rosa. La possono usare i bambini ricoverati per divertirsi ma può anche essere usata per portare i piccoli dal letto agli ambulatori di diagnosi e riabilitazione, rendendo quindi meno traumatica l’attesa. L’hanno portata, assieme ad altri doni per i bambini ricoverati, i volontari dell’associazione “Cuorieroi per bambini eroi“. "La nostra - spiega il presidente e fondatore Antonio Gallizzi - è un’associazione nata nel marzo 2016 composta da volontari di ogni età e professione che, travestendosi da supereroi, principesse, personaggi dei cartoni animati e dei videogiochi, donano il loro tempo per la felicità dei bambini malati. I nostri eroi sono loro. Noi ci sentiamo ripagati dalla forza, dalla gioia di vivere e dall’incessante voglia di lottare per sconfiggere la malattia che percepiamo nei loro occhi. Frequentiamo le Pediatrie degli ospedali lombardi, Oncologie pediatriche, Case famiglia o centri accoglienza per regalare momenti di svago e allegria per grandi e piccini". "Purtroppo, troppo spesso in effetti, ci troviamo di fronte a situazioni che necessitano anche di beni materiali (creme, ausili medici, terapie) che le famiglie non possono permettersi. Ed è lì che interveniamo con le raccolte fondi. In questo momento stiamo proponendo i nostri panettoni per soddisfare le sempre numerose richieste". A far da padre di casa è stato il giovane primario del reparto, Stefano Fiocchi. "Oltre alle cure - ha detto - cerchiamo sempre di offrire ai giovani degenti occasioni di ricreazione per trascorrere questo particolare momento della loro vita in un modo meno traumatico possibile. Per questo abbiamo attrezzato spazi che possono essere usufruiti dai bambini a seconda della loro età, sino agli adolescenti. In questi anni è andato aumentando il numero di ragazzi e ragazze con meno di 18 anni che dobbiamo prendere in cura".