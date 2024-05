Soldi falsi spesi al bar. Denunciato un cliente

Denunciato dalla Polizia di Stato un cinquantenne con l’accusa di detenzione e spendita di banconote false. A chiedere l’intervento degli agenti il titolare di un bar dove un cliente occasionale per tre volte ha pagato consumazioni o si è fatto cambiare denaro con banconote da 50 euro risultate false. Gli agenti hanno rintracciato un cinquantenne residente in città con precedenti per reati contro il patrimonio. Con sé aveva altre otto banconote da 50 euro falsificate a regola d’arte. È stato denunciato per detenzione e spendita di banconote contraffatte e per il possesso ingiustificato di un taglierino.