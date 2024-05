Varese, anziana non risponde alle chiamate: i vigili del fuoco la raggiungono con l’autoscala

Varese – Soccorsi in azione questa mattina a Varese, l’allarme intorno alle 10 per un’anziana, che vive in un appartamento al quinto piano, non rispondeva alle chiamate alla porta, né al citofono o al telefono. La situazione ha preoccupato una vicina di casa che ha subito chiamato i soccorsi. Sul posto un'ambulanza e due mezzi dei vigili del fuoco, che hanno utilizzato l'autoscala per raggiungere il balcone dell'appartamento, quindi gli operatori hanno sfondato una finestra e sono entrati nell’abitazione. A quel punto i sanitari hanno potuto raggiungere l'anziana che è stata trasportata al pronto soccorso.