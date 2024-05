Slot machine attive nella fascia oraria “protetta”, locali scoperti e multati grazie al software Scaams: come funziona

Varese, 7 maggio 2024 – Slot machine in funzione senza rispettare le ordinanze in vigore che riguardano lo spegnimento nelle fasce orarie protette (orari di entrata e uscita dal lavoro e dalla scuola), per 17 esercizi nel varesotto sono scattate le multe. La Guardia di Finanza di Varese ha portato a termine diverse operazioni di servizio nei comuni di Caronno Pertusella, Cremenaga, Cunardo, Ferrera di Varese, Luino, Maccagno, Marchirolo e Olgiate Olona, il bilancio è di 17 pubblici esercizi sanzionati, responsabili di avere violato le ordinanze emanate dai sindaci (e i connessi Regolamenti approvati dai Consigli comunali) per la prevenzione e il contrasto delle patologie (ludopatia) e delle altre problematiche legate al gioco d’azzardo lecito.

I finanzieri hanno riscontrato, anche tramite l’utilizzo di un software in uso alla polizia economico-finanziaria, denominato “Scaams”, la messa in funzione di alcuni apparecchi da intrattenimento, in violazione delle predette limitazioni orarie, procedendo quindi alla contestazione degli illeciti rilevati e della sanzione amministrativa pecuniaria, che va da un minimo di 100 ad un massimo di 9.294mila euro. Molti dei gestori verbalizzati sono risultati di origine cinese..