Simposio in rosa all’ateneo Insubria, mostra di foto e show circense

Sono state diverse le iniziative organizzative a Varese in occasione della Giornata internazionale della donna. L'Università dell'Insubria ha promosso una due giorni che si è svolta a Villa Toeplitz il 7 e 8 marzo con trenta relatori intervenuti sul tema "Donna, arte e società". La Fondazione Felicita Morandi ha invece inaugurato una mostra fotografica dal titolo "Storie di Donna", con gli scatti di Carlo Meazza e i testi di Roberto Piumini. Rimarrà in esposizione a Villa Recalcati fino al 15 marzo. Infine l'evento promosso da FemVa, che ha aderito allo sciopero globale femminista e transfemminista. Il ritrovo in piazza Monte Grappa con una performance circense, quindi il corteo nel centro con alcune soste in cui sono stati letti degli interventi al microfono. Tra gli argomenti l'educazione sessuale e affettiva nelle scuole, la violenza di genere, gli effetti della guerra sulle donne palestinesi, lavoro e anticapitalismo, il modo in cui viene trattato il corpo della donna dalla società.