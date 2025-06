Trasferiti i cento cani trovati in una villa. Denunciata la proprietaria dei chihuahua

Sono stati trasferiti nei canili della provincia di Varese più di cento cani, razza chihuahua che vivevano all’interno di una villa a Buguggiate. Una situazione sulla quale si erano accesi i riflettori di Striscia la notizia e che sarebbe peggiorata negli ultimi tempi. In accordo con Prefettura, Autorità di Pubblica Sicurezza Provinciali e Ats, e con il supporto di carabinieri e polizia locale i cani sono stati prelevati dall’abitazione, ATS Veterinaria si è fatta carico del collocamento dei chihuahua. La proprietaria degli animali è stata denunciata per il reato di maltrattamento di animali, dal momento che due dei chihuahua sono stati trovati morti, e per abbandono di animali. L’operazione, che ha richiesto giorni di preparazione e coinvolto decine di operatori.