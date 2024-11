Sì ai lavori da 345mila euro in via Milano

Approvato dalla giunta comunale di Somma Lombardo il piano di fattibilità tecnico-economica per riqualificare via Milano, il tratto del Sempione, tra largo San’Agnese e via Giovane Italia, che attraversa la città, un progetto da 345mila euro. Si legge nella relazione tecnica: "I propositi di questa riqualificazione urbana sono dettati dall’esigenza di migliorare la vivibilità e la gradevolezza delle aree, inserendo la presenza di alberature, rinnovando la pubblica illuminazione e allargando e riqualificando tratti di via per favorire la fruizione pedonale e ciclabile". Quindi è prevista la demolizione del marciapiede esistente, con la rimozione dei cordoli di contenimento, la posa di nuovi cordoli, l’allargamento del marciapiede e la formazione delle aiuole di testa ai parcheggi. Continua la relazione: "Verranno messe a dimora dieci piante di acero campestre in prossimità dei parcheggi e due alberature di cerro a completamento del filare di cedri esistente, due alberature di farnia fastigiata a sostituzione di quelle ammalorate di largo Sant’Agnese e due ulteriori alberature di farnia a completamento sulla rotatoria".

Ripristinato l’asfalto sulla carreggiata, ne verrà formato uno nuovo colorato di rosso scuro lungo tutto il nuovo percorso ciclo pedonale. Inoltre sarà allargata la superficie a contrasto in cubetti di granito, per il nuovo attraversamento in largo Sant’Agnese, con cubetti bianchi per la realizzazione della segnaletica. I costi previsti sono pari a 345mila euro.

