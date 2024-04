Sfuma la truffa dello specchietto ai danni di un anziano

Truffava gli anziani con la classica tecnica dello specchietto: preso dalla Polizia locale. A Parabiago gli agenti hanno colto sul fatto un cittadino di origine straniera impegnato nel tentativo di truffare un cittadino pensionato. Da tempo la Polizia locale di Parabiago ha intensificato i controlli finalizzati a prevenire, accertare e reprimere i reati di truffa e, in particolare, quelli destinati a colpire persone più fragili, come gli anziani. Durante uno di questi controlli con un servizio mirato sul territorio, una pattuglia automontata ha colto in flagranza di reato, un soggetto già noto alle forze dell’ordine. Si tratta di T.L., 20 anni, e sorpreso mentre tentava di attuare la truffa con la tecnica dello specchietto. Una truffa, per fortuna, evitata poiché, alla vista degli operatori, il truffatore si è subito dileguato dandosi alla fuga a bordo della propria autovettura. Questo non ha, però, impedito agli operatori di Polizia Locale di inseguirlo, fermarlo e denunciarlo all’autorità giudiziaria per i reati di tentata truffa, resistenza a Pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di strumenti atti ad offendere.

Durante le indagini è altresì emerso che il soggetto fosse già stato segnalato per analoghi fatti, per ben oltre trenta volte, su tutto il territorio del nord Italia. Il giovane di etnia rom, risulta essere nato in Italia ed attualmente è residente in Sicilia. La truffa dello specchietto si verifica quando qualcuno convince una persona a farsi consegnare una certa quantità di denaro per riparare lo specchietto retrovisore della propria auto che, secondo quanto afferma il truffatore , la vittima inconsapevole avrebbe danneggiato con la sua guida incauta. Spesso vengono selezionati anziani o neopatentati come vittime, poiché si ritiene che tali categorie di soggetti possano essere meno consapevoli riguardo ai rischi che corrono lungo la strada. Ch.S.