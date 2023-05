Sfuma la razzia sul furgone in sosta

Si trovava a camminare nel centro di Magenta e ha cercato di rubare della merce da un furgone. E’ accaduto ieri mattina, ma è andata male a un giovane probabilmente nordafricano. L’uomo si trovava tra via Roma e via IV Giugno quando ha visto un mezzo che si era fermato a bordo strada per consegnare il pacco ordinato da un privato. L’autista, mentre era intento ad effettuare la consegna, si è accorto che quel ragazzo stava trafficando all’interno del suo furgone cercando di asportarne il contenuto. Materiale di vario genere ordinato on line dagli utenti. L’autista lo ha immediatamente bloccato, ma questi è riuscito a divincolarsi e a scappare a piedi. Nella fuga non si è accorto di avere perso un tablet contenente parecchie sue foto. I carabinieri hanno avviato le ricerche sentendo anche un testimone che si trovava davanti alla basilica di San Martino e che ha riconosciuto quel giovane immortalato dalle immagini, alcune delle quali a Milano, come il probabile autore del tentato furto. Le ricerche si sono concentrate dapprima nella zona della stazione ferroviaria dove si pensava avesse trovato riparo in attesa del primo treno per Milano. E poi nelle vie limitrofe al centro storico, soprattutto lungo le grandi arterie che portano a Magenta. Le ricerche sono in corso.

G.M.