Settimana della mobilità. Busto diventa super Ztl

Presentato ieri mattina il programma della Settimana Europea della Mobilità che si svolgerà dal 14 al 22 settembre. La città, con l’amministrazione comunale e varie associazioni, partecipa per il terzo anno all’iniziativa con eventi organizzati dall’assessorato alla Mobilità, guidato dall’assessore Salvatore Loschiavo e che hanno lo scopo di promuovere il cambiamento nei comportamenti quotidiani a favore della mobilità attiva.

In programma convegni, momenti di approfondimento, camminate, iniziative per bambini, con laboratori didattici e ragazzi, lezioni all’aperto. Quartier generale della Settimana sarà piazza Trento e Trieste: chiusa parzialmente al traffico, si trasformerà in un giardino, dove si svolgeranno numerose attività “alternative“ al passaggio delle automobili.

Il “Mobility village“ si estenderà anche in via Daniele Crespi, solo nelle giornate del 14, 15, 21 e 22 settembre, e in via San Gregorio. Il Villaggio sarà inaugurato sabato 14 settembre alle 17, in piazza Trento e Trieste, poi sarà un susseguirsi di appuntamenti, che si apriranno la mattina con lezioni di yoga gratuite e si concluderanno in serata con attività culturali e di intrattenimento dedicati alla poesia, al cinema e alla musica. Nell’edizione di quest’anno si conferma la chiusura parziale di piazza Trento e Trieste come l‘anno scorso e quindi è finita nel cassetto la proposta di portare l’evento in piazza Garibaldi pedonalizzandola in parte.

Nel frattempo a ridosso della Settimana europea della mobilità, c’è una novità in vista per l’Ite Tosi di viale Stelvio. Ad annunciarla è la preside dell’istituto superiore Amanda Ferrario che spiega:"L’ultimo tratto del viale sarà "off limits" alle auto, da lunedì 9 settembre nessun genitore e studente potrà accedere al viale dall’altezza dell’incrocio con via Cascina dei Poveri se automunito. Finalmente si metterà ordine alla sosta selvaggia lungo il viale. Sarà infatti vietato entrare, sostare e parcheggiare lungo le banchine, la pista ciclabile, la rotonda e i marciapiedi per permettere un più ordinato e sicuro ingresso a scuola".