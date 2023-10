Sesto Calende, arrestato dopo sette colpi nei negozi: aveva ripulito persino un salvadanaio

Sesto Calende, 3 ottobre 2023 – Era diventato il terrore dei negozianti di Sesto Calende. Sembrava imprendibile, ma alla fine i carabinieri della stazione cittadina hanno avuto ragione di lui, interrompendo una sfilza di sette colpi.

Sono sette gli episodi accertati, tutti andati a segno quest’estate, soprattutto di notte. L’uomo, a quanto è stato accertato, ha preso di mira negozi e ristoranti, in cui si introduceva scassinando porte o finestre.

Una volta entrato negli esercizi, era solito ripulire i registratori di cassa: un’attività che gli ha consentito di raggranellare più di 5.000 euro in contanti. Non si è limitato al cash: ha razziato anche apparecchi elettronici o telefoni cellulari. In un’occasione non ha esitato a rompere anche un piccolo salvadanaio, facendo incetta dei pochi spiccioli che conteneva.

Sulle sue tracce, però, si sono messi i carabinieri, partiti dalle segnalazioni recapitate dalla cittadinanza e dalle vittime dei furti. Gli investigatori, sulla scorta dei reperti raccolti sulle scene del crimine e dell’analisi delle riprese realizzate dalle telecamere di sorveglianza, sono riusciti alla fine ad arrestare un 49enne italiano senza fissa dimora.

All’uomo – arrestato e portato in carcere in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare – sono contestati anche un furto in casa e il colpo messo a segno in un bungalow occupato da due turisti stranieri in un camping lungo il lago Maggiore.