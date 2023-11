Sessantenne cade nel torrente Vellone

Momenti di paura

ieri mattina per un 68enne scivolato nel greto del Vellone, in questo periodo in secca, in piazzale De Gasperi. L’uomo cadendo si è ferito alla testa e a un braccio, soccorso sul posto è stato poi portato all’ospedale di Circolo. Sembra che l’uomo

si sia avvicinato troppo all’avvallanento

e mettendo un piede

in fallo abbia perso l’equilibrio cadendo poi sulle rocce. Ferito e sanguinante a causa della caduta non era più in grado di risalire da solo, le sue urla sono state poi sentite da due passanti.