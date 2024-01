Serata di blackout e assenza d’acqua

Serata difficile per famiglie e attività commerciali saronnesi alle prese giovedì dalle 19 con continui cali di tensione prima e con l’assenza di acqua poi. Tutto è iniziato intorno alle 19 quando si sono registrati piccoli black out in diversi punti della città e anche dei cali di tensioni.

Le segnalazioni sono arrivate dal centro storico alla Cassina Ferrara dal Prealpi al Matteotti con famiglie rimaste al buio e senza la possibilità di utilizzare elettrodomestici. Subito dopo sono arrivati i problemi alla distribuzione dell’acqua. A spiegarlo la stessa Alfa società che gestisce la rete idrica saronnese: "In particolare, i cali di tensione hanno causato il blocco del sistema di regolazione delle pressioni (inverter) del pozzo San Giuseppe. I tecnici di Alfa sono immediatamente intervenuti risolvendo il problema e informando della risoluzione i cittadini che si erano rivolti al servizio di Pronto Intervento". In sostanza diverse abitazioni e attività commerciali sono rimaste con la fornitura d’acqua ridotta al minimo o addirittura assente. Intorno alle 21.30 l’acqua era però tornata in tutta la città. La situazione più critica si è vissuta nella zona sud della Ztl e nel quartiere intorno al Municipio. S.G.