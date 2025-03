Semaforo “intelligente“. Rabbia e raccolta firme

Il semaforo “intelligente“ da quando è stato installato a Busto Arsizio tra viale Boccaccio e via Cardinal Simone sta causando disagi anziché risolvere le criticità del traffico lungo il viale, nel rione di Borsano. Lo sanno bene i residenti e gli automobilisti, costretti nelle ore di punta a lunghe code. "Non si può continuare con questa situazione – dicono alcuni borsanesi – il semaforo così com’è regolato con il restringimento della carreggiata è un problema e va risolto". Per questo motivo è stata avviata una petizione a cui stanno arrivando numerose adesioni con la quale si chiede al sindaco Emanuele Antonelli di intervenire, due le proposte, ripristinare la doppia corsia all’incrocio oppure realizzare una rotatoria. Sottolinea Emanuele Fiore, consigliere comunale del Gruppo Misto, che sostiene l’iniziativa dei residenti. "Lo definiscono semaforo intelligente ma ci sembra tutto fuorché tale, da rilevare anche l’aspetto della pericolosità dell’incrocio legata alla mancata attivazione del Photored che avrebbe dovuto evitare i salti di corsia. Comprendiamo l’esasperazione dei cittadini". La raccolta di firme prosegue.