Sei elicotteri Leonardo dallo stabilimento di Vergiate all’Arma dei carabinieri

Sale a sei il numero di elicotteri Leonardo AW169M consegnati all’Arma. Un progetto di modernizzazione della flotta elicotteristica dei carabinieri che prosegue, e che è stato al centro dell’incontro che si è svolto giovedì presso lo stabilimento produttivo di Vergiate. Il comandante generale dell’Arma, generale di corpo d’armata Teo Luzi, è stato accolto dal condirettore generale di Leonardo Lorenzo Mariani insieme a Gian Piero Cutillo, managing director della Divisione Elicotteri. L’occasione per fare il punto sullo stato di avanzamento del programma e per apprezzare da vicino i tre nuovi modelli di elicottero oggetto di acquisizione negli ultimi anni: AW139, AW169M e AW119Kx. Il rinnovamento della flotta elicotteristica consente di accrescere le capacità del servizio aereo dell’Arma, garantendo maggior sicurezza ai cittadini. Grazie alla tecnologia disponibile a bordo degli aeromobili è possibile assicurare un più incisivo controllo del territorio, favorendo la ricerca, le esplorazioni, la ricognizione e il pattugliamento terrestre, individuando e identificando obiettivi sensibili, monitorando i comportamenti, acquisendo fonti di prova e guidando l’intervento di unità a terra. A questi compiti si aggiungono il supporto alla tutela ambientale e, su richiesta del Dipartimento della Protezione civile, l’antincendio boschivo, oltre a missioni di soccorso. Gli AW169M dell’Arma dei carabinieri sono dotati di una speciale configurazione comprendente verricello di soccorso, tagliacavi, fast roping per la discesa rapida del personale, gancio baricentrico, avanzati sistemi di prossimità con il suolo, cockpit compatibile con l’uso di visore notturno, faro di ricerca. Tra gli equipaggiamenti e sistemi di missione di Leonardo integrati sull’elicottero sono presenti, tra gli altri, il sistema elettro-ottico Leoss II, la consolle di missione, il transponder Iff, la radio tattica e uno speciale sistema anticollisione.

L. C.