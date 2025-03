Sei città e cinque gare: ecco la Running People

Cinque gare e sei città sulla linea di partenza: Castellanza, Legnano, Busto Arsizio, Rescaldina, Gallarate e Varese. Alla presenza degli amministratori dei comuni coinvolti, dei partner culturali e scientifici e degli sponsor è stato svelato il tour 2025 di Running People, circuito di corse podistiche che attraversa città e parchi e idealmente collega l’intera provincia di Varese, sconfinando anche nella vicina provincia di Milano. "Siamo pronti per ripartire e vivere un nuovo anno di corsa - commenta Stefano Colombo, presidente di Sport Più, società sportiva che ha ideato e organizza il tour Running People - i valori non sono mutati: promuovere il benessere psicofisico, creare occasioni di socialità, promuovere il nostro territorio e costruire una rete tra istituzioni, imprenditori, città e cittadini". Cinque corse dalla primavera all’autunno, con l’obiettivo di ripetere il successo di numeri della scorsa annata.

"Abbiamo fatto correre oltre 5.000 persone. Questo vogliamo sia il nostro punto di partenza", osserva Colombo. Si parte da Castellanza con la Liuc Run il 6 aprile, in collaborazione con l’Università Carlo Cattaneo. L’arco di partenza sarà in corso Matteotti, per una gara da 10 chilometri che quest’anno godrà del “marchio” Fidal con arrivo alla Soevis Arena dopo essere transitata fino al centro di Legnano. A maggio ci sarà un doppio appuntamento, a partire da giovedì 1 con la Pam Race, una gara che non sarà più serale ma diurna. Un’altra occasione per superare i confini provinciali: partenza in territorio di Legnano e percorso che sconfina a Castellanza e Busto, sempre all’interno del Parco Alto Milanese. Domenica 18 maggio la coloratissima carovana della Running People si sposta a Rescaldina. Anche qui si corre di giorno e l’obiettivo è portare ai nastri di partenza le scuole cittadine. Quindi dopo la pausa estiva la prima gara sarà la GallaRunTen: 10 chilometri Fidal lungo il bel percorso che porterà i runners alla scoperta dei punti più suggestivi della città. Tutti ai nastri di partenza domenica 14 settembre. Il tour vivrà infine l’ultima tappa nella città giardino con la Varese City Run.

L’edizione 2025 si correrà l’ultima domenica di ottobre, il 26, e ci sarà una novità: il centro della manifestazione saranno questa volta i Giardini Estensi. Un modo, nell’intenzione degli organizzatori, per stare ancora più vicini al cuore della città.

Lorenzo Crespi