Scuole d’Infanzia, si riprende. Un patto anticipa l’apertura

BUSTO ARSIZIO (Varese)

Vacanze finite, le scuole si preparano a riaprire, il nuovo anno scolastico è ormai alle porte. "In aula" già da lunedì i più piccoli: in città l’amministrazione comunale ha deciso di anticipare l’apertura delle scuole dell’Infanzia comunali. Si tratta di una scelta che nasce dalla volontà di offrire un sostegno concreto alle famiglie, specialmente in un periodo dell’anno particolarmente delicato, e si realizza grazie alla collaborazione attiva tra educatori, rappresentanze sindacali e uffici, che hanno lavorato sinergicamente per rispondere a una necessità molto sentita da genitori e famiglie.

L’assessore alle Politiche educative, Daniela Cerana, ha sottolineato "l’impegno e la dedizione con cui tutte le parti in causa hanno lavorato per poter accogliere i bambini con qualche giorno di anticipo rispetto al solito". Quindi aggiunge "desidero ringraziare tutti coloro che si sono attivati per fare in modo che le famiglie possano contare su un servizio educativo fondamentale fin dai primissimi giorni di settembre, si tratta di un’azione concreta che, ne sono certa, sarà apprezzata e sarà utile a supportare l’organizzazione familiare nei giorni complicati del rientro al lavoro dopo le ferie estive".

L’apertura anticipata a lunedì 2 settembre riguarda le scuole per l’infanzia comunali, mentre per quelle statali è confermato il rientro il 5 settembre. Nel mese di luglio su proposta dell’assessore Cerana, la giunta di Busto Arsizio ha adottato il calendario per l’anno scolastico 2024/2025 per gli asili nido, le scuole dell’infanzia e dell’obbligo cittadine, con chiusure e vacanze per le festività con lo scopo di favorire la programmazione delle attività delle famiglie. Nella nota diffusa allora era stata indicata la data del 2 settembre per l’apertura delle scuole dell’infanzia comunali e del 5 settembre per le statali, tutte chiuderanno il 30 giugno 2025.

Rosella Formenti