Scuola, ultimi giorni amari. La preside del Verri lascia: "Ragazzi, ho fiducia in voi"

Si sta concludendo in un clima di tensione e tanta amarezza l’anno scolastico all’Ipc Verri di Busto Arsizio. Un anno scolastico difficile, costellato di problemi e polemiche, fino al testo offensivo nei confronti della preside Barbara Pellegatta (nella foto) esposto nel mese di aprile all’ingresso, acuendo la tensione. La dirigente nei giorni scorsi ha comunicato con una lettera sul sito della scuola le sue dimissioni. Nel giro di poche ore sono arrivate anche le dimissioni della vicepreside Antonella Ammirati e del Presidente del Consiglio d’Istituto.

Senza vertici dunque in attesa che l’Ufficio scolastico territorio nomini un reggente. Nel clima di tensione l’ex preside ha ricevuto la solidarietà di 80 docenti che hanno scritto una lettera al Provveditore e della sezione provinciale della Anp (associazione nazionale dirigenti pubblici). Una vicenda indubbiamente che scuote il mondo scolastico e preoccupa i genitori degli studenti che hanno interpellato sulla vicenda il sindaco Emanuele Antonelli chiedendo un incontro, richiesta accolta, l’appuntamento è per martedì 28 maggio alle 17,30. Nella lettera della ex preside il saluto agli studenti, ai genitori e ai docenti.

Agli studenti ha scritto: "Ora che sono costretta ad andarmene, vi saluto con un po’ di amarezza nel cuore, ma rinnovo la mia fiducia in voi: non smettete di credere che esiste un mondo onesto e pulito, dove ognuno deve essere rispettato, tutelato, riconosciuto per ciò che fa; impegnatevi in prima persona, con correttezza e lealtà, per costruire questo mondo, senza lasciarvi spaventare da chi non ha questi valori come riferimento; abbiate il coraggio di esprimere le vostre idee, e di ribellarvi a ciò che non è giusto e vero, perché sarete voi a scrivere le pagine del futuro della nostra società civile. Abbiamo bisogno di una società migliore, ed io non smetto di credere nella vostra forza e nelle vostre capacità".

Ai docenti: "Carissimi vorrei arrivasse la mia gratitudine a quanti di voi mi hanno accompagnato in questo anno: a quelli che, più da vicino, con me hanno lavorato con passione, e vero spirito di dedizione, per garantire il funzionamento dell’Istituto pur in mezzo alle mille difficoltà quotidiane". Martedì l’incontro dei genitori con il sindaco Antonelli.

Paolo Verri