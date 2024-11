Screening epatite C. Domenica esami gratuiti

Domenica, dalle 14,30 alle 18,30 in piazza Liberazione, ci sarà il camper per lo screening gratuito dell’epatite C. La campagna è promossa da Regione Lombardia insieme ad Asst, Ats e Areu ed è rivolta a tutti i cittadini tra i 35 e i 55 anni. Il test è indolore: consiste in un semplice prelievo di una goccia di sangue dal dito, in pochi minuti si riceve il risultato e, in caso di positività, le indicazioni del caso. Lo screening sarà condotto dal personale del distretto magentino dell’Asst Ovest Milanese. "Si tratta di un’importante iniziativa di prevenzione e promozione della salute - spiega il direttore socisanitario Giovanni Guizzetti - ed è molto importante partecipare. L’epatite C è un’infezione che colpisce il fegato, causandone un’infiammazione che tende a cronicizzare". S.V.