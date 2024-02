Scontro frontale fra due vetture. Conducenti feriti

Hanno temuto il peggio i soccorritori che venerdì sera sono intervenuti in via Miola alle porte della Cassina Ferrara per lo scontro frontale che ha visto coinvolte tre auto. È successo intorno alle 20,30 poco prima della rotonda con via Don Marzorati. Sembra che tutto sia iniziato con un’invasione di corsia, avvenuta per motivi da determinare, che ha portato allo scontro tra tre vetture.

A essere portato al pronto soccorso dell’ospedale di Garbagnate dall’ambulanza della Croce Rossa di Saronno è stato il 54enne bordo di una Mg zs. Sul posto anche i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno. Le operazioni di soccorso, rimozione dei mezzi e messa in sicurezza dell’arteria sono proseguite fin oltre le 22 sotto una pioggia battente con la strada bloccata e ripercussioni sulla viabilità dell’intero quartiere.