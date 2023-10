Scomparso nei boschi, trovato in coma etilico

È ricoverato in ospedale a Legnano il 30enne di Magnago trovato in coma etilico sui sedili della propria auto nell’area boschiva di via delle Alberine. A dare l’allarme sono stati i genitori del giovane, una famiglia residente in paese. Pensavano che il figlio volesse farla finita allontanandosi da casa. L’uomo è stato soccorso dal 118 dopo che sul posto erano intervenuti gli agenti della Polizia Locale. L’agenzia regionale emergenza urgenza ha inviato poi in codice rosso un’ambulanza della croce rossa di Busto Arsizio e in supporto è arrivata anche l’automedica. L’uomo è stato trovato in stato di incoscienza riverso sui sedili. Il 30enne avrebbe cercato di uccidersi usando una corda per impiccarsi, ma avrebbe perso i sensi stordito dalla grande quantità di alcol.