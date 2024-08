Scivola in un dirupo. Donna perde la vita a quarantanove anni

Tragedia ieri nel primo pomeriggio a Curiglia, nel luinese, una donna di 49 anni, residente nel paese ha perso la vita, vittima di una caduta, scivolata in un dirupo, un volo di un centinaio di metri in una zona impervia. L’allarme è scattato dopo che familiari hanno segnalato l’allontanamento da casa della quarantanovenne. Le ricerche si sono concentrate nei boschi in una zona non distante dall’abitazione e hanno impegnato per diverse ore i vigili del fuoco del Distaccamento di Luino unitamente al personale SAF (Speleo Alpino Fluviale) del Comando di Varese e in collaborazione con il Corpo Nazionale del Soccorso Alpino. Sul posto i carabinieri di Luino. R.F.