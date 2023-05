Scintille causano fumo Passeggeri costretti a cambiare treno

Ancora va accertato cosa sia successo sul treno partito da Milano e diretto a Como che ieri pomeriggio poco prima delle 17 è stato evacuato alla stazione di Saronno. Secondo quando emerso nelle prime fasi il treno è stato fatto fermare sul secondo binario dello scalo di piazza Cadorna perché era stato avvistato del fumo del vagone di testa. Per prima cosa sono stati fatti evacuare i viaggiatori e poi sono iniziati i controlli. Sul posto i vigili del fuoco del distaccamento di Saronno. Non risultano feriti o intossicati tanto che non è stata necessaria l’uscita di mezzi di soccorso. Secondo le prime informazioni ufficiali i cavi dell’alta tensione avrebbero prodotto delle scintille che sono finite sulla parte superiore del primo vagone. Queste avrebbero provocato il fumo e fatto scattare l’allarme. La corsa è stata soppressa e i viaggiatori hanno proseguito con altri convogli. S.G.