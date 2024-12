Schianti in auto. Mattinata tragica. Altre due croci nell’arco di nove ore

Un sabato di sangue sulle strade del Varesotto. Due persone hanno perso la vita in due distinti incidenti nel giro di poche ore. Il primo sinistro si è verificato in piena notte: erano circa le 3 quando un uomo, in base alle prime ricostruzioni, si è ribaltato con la sua Fiat Punto sulla provinciale 36 a Travedona Monate. Sul posto in via Veneto, nella zona del Villaggio Ignis, si sono subito portati i sanitari del 118, con due ambulanze, un’automedica e l’elicottero decollato da Como. Ma i soccorritori non hanno potuto fare nulla: era già troppo tardi. A causa delle ferite riportate nello schianto l’uomo è morto sul colpo. La vittima, Massimiliano Ugo Merli, aveva 52 anni ed era residente a Milano. Sul luogo dell’incidente i Vigili del fuoco e i Carabinieri per ricostruire l’esatta dinamica.

Un altro scontro, con esito mortale per una delle persone coinvolte, si è verificato invece intorno alle 12.30 nel Comune di Tradate in via per Castelnuovo. In questo caso due le autovetture coinvolte. I Vigili del fuoco di Tradate hanno dovuto utilizzare divaricatore e cesoie idrauliche per agevolare le operazioni di soccorso da parte del personale sanitario. Una donna di 54 anni è deceduta dopo essere stata trasportata d’urgenza in codice rosso in ospedale. Ferite le altre due persone coinvolte: non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto oltre ai Vigili del fuoco un grande schieramento di operatori sanitari, con tre ambulanze e due automediche. Sono intervenuti anche la Polizia locale e i Carabinieri per i rilievi. Inevitabili le ripercussioni sul traffico: è molto utilizzata la strada in cui è avvenuto l’incidente, che attraversa il Parco Pineta e mette in collegamento Tradate con la vicina provincia di Como.