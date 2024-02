Schiacciato dal suo trattore mentre lavora nei campi: morto Carlo Petrolo, 52 anni

Porto Valtravaglia (Varese), 4 febbraio 2024 – Ancora una vittima nel varesotto in un incidente con un mezzo agricolo: in serata all’ospedale di Luino è deceduto Carlo Petrolo, 52 anni, residente in Svizzera.

Il cinquantaduenne secondo una prima ricostruzione nel tardo pomeriggio di oggi stava lavorando con il trattorino in un campo, all’improvviso il ribaltamento del mezzo che l’ha schiacciato.

L’allarme è scattato intorno alle 17,30, sul posto sono intervenuti d'urgenza gli operatori sanitari con ambulanza, automedica ed elisoccorso, i vigili del fuoco di Luino, gli uomini del Soccorso alpino varesino e i carabinieri della Compagnia di Luino.

Il recupero non è stato agevole perché il trattorino era finito in una zona scoscesa.

L’uomo è stato trasportato in gravi condizioni all’ospedale di Luino dove è deceduto.

Nella giornata di sabato il grave incidente che non ha lasciato scampo a Carlo Turconi, 69 anni, schiacciato dal trattore mentre stava lavorando in un campo a Besozzo.