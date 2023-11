Scatta l’allarme. Fallisce il furto

Avevano organizzato il colpo nei dettagli ma non avevano fatto i conti con il sistema d’allarme, collegato con l’istituto di vigilanza privato che in pochi istanti ha portato le guardie giurate sul posto. I malviventi sono entrati in azione nel tardo pomeriggio approfittando dell’assenza dei padroni di casa. Hanno preso di mira un palazzo nella zona di via D’Annunzio nel cuore del quartiere Prealpi. Hanno raggiunto il balcone dell’appartamento al secondo piano e con un trapano hanno avuto la meglio sulla finestra. Appena sono entrati in casa si è attivato l’allarme. Sono riusciti a mettere sottosopra un paio di locali senza prendere nulla. L’arrivo delle guardie giurate li ha messi in fuga. G.S.