Scaraventò 17enne dalla balaustra. Condannato a sei anni di reclusione

di Rosella Formenti

Condannato a sei anni e un mese di reclusione per tentato omicidio l’algerino di 27 anni che, nell’ottobre dello scorso anno, accoltellò e scaraventò giù da una balaustra davanti alla sala Farzinetti, nella piazzetta tra via Como e via Morosini a Varese, un ragazzo di 17 anni.

La sentenza è stata pronunciata ieri mattina in Tribunale a Varese, l’algerino ha scelto il rito abbreviato e ha usufruito dello sconto di un terzo della pena.

L’imputato era già al centro di processi a Varese per detenzione, spaccio di droga e porto abusivo di arma impropria.

Il grave episodio, che aveva suscitato particolare allarme in città, risale al pomeriggio dell’8 ottobre scorso, all’origine - secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli uomini della polizia, giunti immediatamente sul posto - un bisticcio tra giovani nordafricani, tra cui l’algerino, poi arrestato con l’accusa di tentato omicidio.

Secondo la ricostruzione dei fatti, il ragazzo di 17 anni si sarebbe intromesso per placare gli animi e difendere un amico, ma l’algerino avrebbe reagito estraendo la lama e colpendolo prima di scaraventarlo giù dalla balaustra nella piazzetta sottostante. Soccorso e portato in ospedale, le condizioni del ragazzo apparvero meno gravi di quanto si era temuto all’inizio.

Avviate nell’immediato le ricerche dell’aggressore, gli agenti delle Volanti in poco tempo individuarono e bloccarono l’accoltellatore, l’algerino senza fissa dimora, trovato in stato di alterazione, per consumo di alcol e droga.

L’imputato è stato sottoposto a perizia psichiatrica, depositata e discussa nel mese di luglio, che ha escluso l’incapacità di intendere e di volere al momento dei fatti. Ieri mattina si è concluso il processo, il giudice per le indagini preliminari ha stabilito la pena, sei anni e un mese di reclusione per tentato omicidio oltre a un anno presso una rems, residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza, provvedimento che consentirà di valutare il suo comportamento.

L’episodio aveva suscitato particolare allarme accendendo l’attenzione su situazioni di degrado in alcune zone della città.