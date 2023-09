Saronno, maxi rissa in pieno centro: donna infastidita da un gruppo di uomini, gli amici la difendono

Saronno, 10 settembre 2023 – Violenta rissa in centro a Saronno, nella tarda serata di sabato. Si tratta di un altro preoccupante episodio di violenza dopo l’aggressione a due egiziani, da parte di un gruppo di nordafricani avvenuta nella notte tra giovedì e venerdì’.

Ieri sera, intorno alle 23, ai carabinieri è arrivata la richiesta di un intervento in piazzetta Portici, per un violento litigio tra stranieri. Secondo quanto riferito da alcuni testimoni gli extracomunitari sarebbero passati dalle parole ai fatti e sarebbero volati calci e pugni. Un giovane è rimasto ferito da una bottigliata, quindi portato al pronto soccorso per essere medicato. Gli altri uomini coinvolti nella rissa sono invece fuggiti all’arrivo delle forze dell’ordine.

All’origine della violenza sembra ci sia stato il comportamento molesto di un gruppo di tunisini nei confronti di una donna, difesa poi da alcuni amici. Indagano i carabinieri.