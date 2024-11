Saronno pensa in grande e vuole un suo brand: "Così faremo turismo nell’anno del Giubileo"

Un ambizioso progetto per far crescere il turismo a Saronno sfruttando l’anno del Giubileo con interventi strutturali e un ricco e variegato calendario di eventi. L’obiettivo: realizzare un aumento del 15% delle presenze turistiche nei luoghi di cultura della città. Si partirà con la creazione di un Infopoint Living Saronno: "Un nuovo punto di accoglienza – ha spiegato il vicesindaco Laura Succi presentando il progetto – per visitatori e pellegrini, con pacchetti turistici e informazioni locali. È un riferimento che ci manca. Seguirà una valorizzazione dell’esistente, con la messa in rete dei luoghi di interesse artistico e dei musei, e la valorizzazione della raccolta museale in Villa Gianetti". Completa il quadro la creazione di un brand per la città. Per l’anno del giubileo è previsto un ricco programma di eventi che va dai concerti nel nuovo parco dell’ex seminario, a conferenze, visite guidate e un momento dedicato alla storia del celebre Disaronno. Per sostenere l’iniziativa, l’amministrazione ha partecipato a un bando che prevede un contributo di 270mila euro, a cui se ne aggiungeranno 80mila di fondi propri.

Sara Giudici