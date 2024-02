Saronno, abbattuto il cedro secolare Pedro nel giardino del liceo Grassi

Saronno (Varese), 16 febbraio 2024 – Gli appelli per “salvarlo” non sono serviti: questa mattina, venerdì 16 febbraio, sono entrate in azione le motoseghe nel giardino del liceo scientifico Grassi di via Benedetto Croce per tagliare Pedro, come era stato battezzato l'enorme cedro che si trovava alle spalle del complesso scolastico.

Le opere di abbattimento sono state decise a seguito della presentazione di un progetto di riqualificazione realizzato nell’ambito degli investimenti in edilizia scolastica della Provincia di Varese con i fondi Pnrr. L’obiettivo è dare nuovi spazi al liceo Grassi che ha necessità di nuove aule ma anche di spazi più grandi per poter accogliere in tutta sicurezza le classi più numerose.

I lavori sono stati programmati proprio per la giornata odierna perché la scuola è chiusa in occasione delle festività di Carnevale.

La diffida del Wwf

Per salvare il cedro e altri 11 alberi del giardino del liceo Gb Grassi, il Wwf Lombardia si era unito al comitato "Amici di Pedro" e aveva inviato una diffida alle autorità locali minacciando di addebitare il danno ambientale se avessero proceduto con gli abbattimenti. Il comitato sosteneva che gli alberi sono un patrimonio della comunità e che i laboratori immersi nel verde sono preferibili alle aule vuote.

Ma neppure questo è servito. “Abbiamo registrato una totale chiusura senza nessuna volontà di prendere in considerazione progetti alternativi malgrado la stessa Provincia aveva sospeso l’attuazione del progetto per verificare alternative per salvare le alberature”, avevano spiegato dal Wwf.

La decisione

Ma Provincia di Varese e Comune hanno deciso di procedere comunque: per questi enti l'abbattimento di Pedro e di un'altra decina di piante nel giardino del liceo statale è indispensabile per fare posto al cantiere per l'ampliamento dell'istituto dove, in parte coi fondi Pnrr, saranno realizzate sette aule in più.