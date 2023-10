Saronno, entrano al liceo classico per rubare i tablet ma vengono scoperti dalle guardie giurate

Saronno (Varese), 3 ottobre 2023 - Tentano di rubare pc e tablet al liceo classico Stefano Maria Legnani di Saronno, in via Angelo Volonterio, ma le guardie giurate sventano il colpo.

Questa notte, verso l’1.45, due uomini hanno sfondato una finestra della scuola, probabilmente con un oggetto pesante, e si sono introdotti all’interno della struttura con lo scopo di rubare materiale informatico da un armadio dall’aula multimediale. I movimenti dei malviventi non sono sfuggiti alla centrale operativa Sicuritalia che, ricevuto il segnale di allarme e verificato dalle telecamere di videosorveglianza l’effettiva intrusione in corso, ha prontamente inviato una pattuglia di guardie giurate. Giunti il loco dopo pochi minuti, gli addetti alla sicurezza hanno verificato sia all’esterno che all’interno dell’edificio confermando che i malviventi si erano dati alla fuga con delle biciclette, lasciando la refurtiva per terra. All’interno di una busta per la spesa, sono stati rinvenuti 24 tablet e 7 pc portatili per un valore complessivo di oltre 5000 euro. E' stato richiesto l’immediato intervento delle forze dell’ordine, prontamente giunte sul posto per ricostruire l’accaduto. I riscontri successivi hanno confermato il fallimento del colpo.