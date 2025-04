Saronno e altri cinque devono integrare le carte. Dieci giorni di proroga

La città attende ancora i rimborsi per i danni delle due grandinate che hanno devastato tetti e auto nel luglio del 2023. Quello che la natura ha distrutto in pochi istanti, la burocrazia non è ancora riuscita a risarcire neppure in parte. Nonostante le promesse, gli aiuti pubblici sono tutti ancora fermi o quasi. Anche la prima a muoversi, Regione Lombardia, non solo non ha liquidato ma non è neppure riuscita a completare l’iter per riconoscere i danni, tanto da chiedere ai cittadini che avevano presentato la domanda, quasi due anni e mezzo dopo, di integrarla per consentire di esprimere una valutazione sulle spese sostenute. Il termine scade il 5 maggio ma grazie alla mobilitazione dei sindaci dei Comuni coinvolti – nel Varesotto Saronno ma anche Caronno Pertusella, Cislago, Gerenzano, Uboldo e Origgio; nel Comasco Turate, Rovellasca, Rovello Porro, Lomazzo, Mozzate – la Regione ha concesso dieci giorni di proroga, anche se solo per i privati. Per chi dovrà integrare il modello B1, la nuova data di consegna è entro le 16 del 15 maggio, per le aziende invece resta la scadenza del 5, sempre entro le 16. La documentazione dovrà essere inviata online.

Roberto Canali